Niño de 9 años se suicida tras declararse gay, su madre lo atribuye al acoso en el colegio

La familia del pequeño Jamel Myles se enfrenta al dolor más fuerte de sus vidas por la pérdida del niño de apenas 9 años. El acoso escolar lo habría llevado a la muerte.

Su madre ha declarado a distintos medios que el suicidio de su hijo se produjo días después de que se declarase homosexual. La mujer atribuye el deceso de su pequeño al acoso escolar.

9-year-old Jamel Myles came out to his accepting family as gay. He decided to also come out at school because he was proud of himself. After 4 days of intense bullying, he killed himself. 💔🧡💛💚💙💜🏳️‍🌈 https://t.co/76SHSlk9fv pic.twitter.com/KRwDzhRf1O

Pocos días antes del regreso a clases, durante las vacaciones de verano, Jamel confesó a su familia que era gay.

Meet 9 y.o. #JamelMyles. This summer he came out to his mom as gay. Then, he went back to school, 4th grd. The bullying came quickly. His mom said, “My son told my oldest daughter the kids at school told him to kill himself.” On the 4th day he did just that. I’m so sick of this! pic.twitter.com/ivhYf9qK3j

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) 28 de agosto de 2018