Los Millennials: El 52% sobrevive con un salario por debajo de la Línea de Bienestar

En México se están viviendo tiempos oscuros por la inseguridad, la falta de empleos, y los sueldos cada día más bajos. Los jóvenes llamados Millennials están en la peor época para poder independizarse.

Ahora el promedio para que un joven mexicano salga de su casa es de 28 años y si quiere una zona buena debe compartir la renta con roomies o con una pareja porque simplemente es imposible.

Muchos adultos creen que es una generación en donde se destaca la flojera, las pocas ganas de trabajar y la falta de estudios. Pero poco tiene que ver esto dado que son las circunstancias del país lo que provocan los sueldos tan bajos.

Las estadísticas hablan por si solas

11% no supera los 2 mil 400 pesos.

29.4% percibe entre 2 mil 401 y 4 mil 802 pesos.

23.8% de 4 mil 803 pesos a los 7 mil 2017

13% restantes gana hasta los 12 mil pesos.

Solamente el 4.4% mayor a los 12 mil pesos.

El 66% de los jóvenes no tiene seguridad social, solo el 34% cuenta con este derecho laboral. Ellos trabajan más de 8 horas, y por supuesto éstas no son remuneradas.

No tiene que ver con los estudios ni con no tener un título universitario. El problema es que ya es mucho más sencillo conseguir uno, la competencia es más férrea y las empresas se aprovechan de la vulnerabilidad de estos jóvenes por no poseer la experiencia necesaria.

El 52% sobrevive con un salario por debajo de la Línea De Bienestar.

Lo más triste es que quienes están en ese 4.4%, la mayor parte, lo conforman millennials caucásicos, y de escuelas privadas. Principalmente, del Tec de Monterrey.

Te recomendamos en video: