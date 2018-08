Las polémicas declaraciones del hermano de Meghan Markle sobre la personalidad de la duquesa

Recientemente en una entrevista, Thomas Markle Jr, el medio hermano de Meghan Markle, criticó a la familia real por la manera en que trata a su familia y dijo tener esperanza en que su hermana haga las paces con su padre "antes de que sea demasiado tarde".

Thomas estuvo conversando con Daily Mail, y comparó a los Markle con la familia de la duquesa de Cambridge, Kate Middleton. Thomas se preguntó por qué su familia no podía formar parte del círculo social real, mientras que varios parientes de Kate (incluso un tío con antecedentes penales) estuvieron presentes en su boda.

"No necesito que me inviten a todos los eventos o lo que sea, pero hubiera sido agradable que me hubiesen invitado a la boda de Meghan y el príncipe Harry", expresó.