Conoce la razón por la cual el tío de Meghan Markle confesó estar decepcionado de ella

Al parecer, Meghan Markle tiene muchos problemas familiares que la agobian mucho más que ahora está doblemente expuesta al opinión pública. La gran prueba de estos conflictos, es que en su boda con el Príncipe Harry el único miembro de su familia que asistió fue su madre, Doria Ragland.

Ahora, sale relucir otro conflicto familiar, pero con su tío paterno Michael Markle, quien aseguró en una entrevista con Sunday Mirror, que ahora tiene una muy mala relación con la duquesa.

Markle es un ex diplomático norteamericano, de 78 años de edad, y confesó sentirse totalmente decepcionado por no haber sido invitado a la boda de su sobrina, pues tenía la plena confianza de que Meghan lo incluiría en su lista de invitados, pero no fue así, le rompió el corazón.

“Pensé que iría. Sea como sea, ella no me dijo nada. No entiendo por qué se ha mostrado tan indiferente conmigo. No tiene motivos. Le ayudé mucho y no pedí nada a cambio. He hecho más por ella que los demás. Probablemente sea el que más ha hecho por ella. Hablé personalmente con el embajador en Argentina por ella”, reveló.

Te puede interesar este contenido sobre Meghan Markle

Michael ayudó mucho a Meghan cuando esta tenía 20 años de edad, ya que como diplomático intercedió por ella para que le concedieran una beca en la embajada estadounidense en Argentina.

"No sé si la familia real la influenció o no. Pero no aceptaron a nadie más, así que no veo por qué habrían hecho una excepción conmigo”, expresó.

Actualmente, Michael Markle padece de Parkinson, y aseguró que él hubiera sacado todas sus fuerzas para sustituir a su hermano Thomas Markle para llevar al altar a su sobrina, peor sin duda alguna, ella prefirió que lo hiciera el Príncipe Carlos de Gales.

Te puede interesar:

Nueva Mujer Conoce la razón por la cual Meghan Markle y el Príncipe Harry no tendrán la custodia de sus hijos Una experta en realeza contó los motivos.