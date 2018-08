"Ella merece la pena máxima": el potente mensaje del padre de la ex esposa acusada de descuartizar a profesor

"Yo le quiero pedir perdón, mucho perdón a la familia. Yo los conozco, son muy unidos, deportistas, qué más puedo pedir".

Así reaccionó este miércoles Juan Hernández, el padre de la ex esposa del profesor Nibaldo Villegas, quien esta jornada fue detenida tras ser acusada de por su presunta responsabilidad en el crimen del docente.

El hombre habló con La Mañana de Chilevisión, en donde se refirió al arresto de su hija Johanna Hernández y de su actual pareja, Francisco Silva.

En el espacio televisivo, el padre de la detenida señaló que en caso de comprobarse la participación de su hija en el crimen, "merece la pena máxima. Lo que hicieron no tiene perdón de Dios, es una maldad muy grande".

Hernández incluso aseguró que no tiene mayor contacto con su hija, hecho que se acrecentó cuando ella comenzó su relación con su actual pareja. "Ella me fue a ver a un evento hace tiempo y no supe más de ella", afirmó.

De igual manera, recalcó sobre las declaraciones de Johanna en los medios de comunicación cuando Villegas aún figuraba como desaparecido, que "nunca le creí lo que decía en la tele, uno conoce a los hijos".

Finalmente, el hombre lamentó que en caso de confirmarse en la justicia que ella fue la responsable del crimen, la vida de la mujer cambiará drásticamente. "Ahora ella echó todo al tarro de la basura, sus estudios, todo", remató.

