Cecilia, "La incomparable": apoya al feminismo, el aborto libre, la adopción homoparental y asegura que le gusta el trap

El próximo 7 de de octubre, Mireya Cecilia Ramona Pantoja Levi, reconocida como Cecilia, "La incomparable", celebrará sus 60 años de carrera con un show en el Teatro Caupolicán, donde la acompañarán distintas figuras de la Nueva Ola, tales como Wildo, Pollo Fuentes, Marisa y Luis Dimas. En ese contexto, la cantante concedió una entrevista a El Dínamo, donde habló de absolutamente todo.

Por ejemplo, se refirió al complicado momento de salud que vivió hace dos años, donde estuvo internada en la UCI del Hospital de Antofagasta, pero también habló de temas actuales, como el feminismo.

"Está bien, las mujeres estamos en todo nuestro derecho de tener las mismas oportunidades que los hombres. Los hombres son superiores a nosotras en la condición física, en la fuerza, pero intelectualmente, las mujeres los aplastamos", aseguró, agregando también que eso no debería ofender a los hombres, "porque es la verdad, ellos tienen que reconocer, que sin la mujer el hombre no hace nada, me refiero al matrimonio. Le doy todo mi apoyo al movimiento, de todas maneras. ¡Arriba las feministas!"

Te puede interesar:

Al mismo tiempo, y consultada respecto al machismo en épocas anteriores, Cecilia siente que "hice un aporte y ayudé a muchos a salir del cascarón, con la música, mis presentaciones, con o sin pantalones, en fin, cualquier estupidez". "Por esos tiempos inauguré el gesto del “taquito”, fue en el Festival de Viña, se querían morir, tu sabes como son, clasistas al máximo", recuerda la cantante.

Consultada Cecilia, "La incomparable", respecto al aborto libre y la adopción homoparental, le dio su absoluto respaldo a ambas iniciativas.

"Tiene que ser libre, es tan “de uno”, es tan “de la mujer”. Si no tienes plata para criar más hijos, te puedes tomar una pastilla del día después, a veces hay necesidad de aborto, porque el feto tiene problemas, o porque peligra la vida de la madre y hay que hacer abortos… o simplemente por decisión personal también, la mujer tiene sus derechos, y peleamos por esos derechos, ahí está el feminismo", dijo tajante.

Pero donde sorprendió Cecilia fue al hablar de sus gustos musicales y no descartar en él al reggaetón. "Me gusta, pero me gusta el que es cantado, más tirado para el raggae, el “Trap”, ese me gusta, se me mueven los pies, pero no lo he bailado", aseguró la artista, quien añadió también que "me gusta Charles Aznavour, es maravilloso. No escucho mucha música últimamente".

Te recomendamos: