Investigación confirma que las mujeres que se maquillan ganan más dinero

Снова @victoria_voida , но здесь уже другой свет. Макияж горит огнем. Фотограф @vedyahina #mua #muah #visage #makeup #makeupartist #beauty #smokyeyes #макияж #бьюти #смокиайс #блондинка #модель #красивая #первыйопыт

A post shared by Таня Ив (@tanyai_mua) on Aug 19, 2018 at 10:54pm PDT