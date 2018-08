El nuevo cambio de Netflix que ha desatado la furia de sus usuarios

Netflix es una de las plataformas preferidas ya que podemos ver nuestras series sin ninguna interrupción, como ocurre en la televisión que tenemos que esperar que pasen anuncios publicitarios cada cierto tiempo.

Pero, unos nuevos cambios de Netflix están afectando ese gran ventaja y que constituía una de sus principales diferencias con la televisión tradicional. Ahora, la plataforma realiza un “ensayo” que consta con la aparición de anuncios promocionales entre episodios.

Así lo informó la compañía en una declaración para Ars Technica, donde detalló que los anuncios no son para dar publicidad a productos, sino para difundir otros programas que se transmiten por Netflix.

"Estamos comprobando si la aparición de recomendaciones entre episodios ayuda a los miembros a descubrir historias que disfrutarán más rápidamente", dijo la compañía.

También aseguró que "hace un par de años, introdujimos previsualizaciones de video a la experiencia televisiva, porque vimos que reducía significativamente el tiempo que los miembros pasan navegando y les ayudaba a encontrar algo que les gustaría ver aún más rápido".

No está claro cuánto tiempo durará la "prueba", pero Netflix confirmó será solo para un segmento de su base de usuarios.

Usuarios molestos

Esto ha causado gran malestar en los usuarios quienes se han quejado de este nuevo cambio.

Un usuario expresó: "No lo entiendo por qué para ver esa promoción ya tienes que pagar por Netflix. Ya soy su cliente, no es necesario que me anuncie su servicio".

Otro dijo "Es molesto que no pueda apagar eso (al anuncio). Si quieren presentar otro espectáculo en la parte superior, bueno, no puedo culparlos, aunque no me guste. Pero que reproduzca un clip es un desperdicio de mi ancho de banda. Y sí, me importa mi ancho de banda".

Otro cambio negativo

En la versión web del servicio, los usuarios podían dejar reseñas escritas de varios programas y películas, y durante años lo hicieron. Pero el viernes, Netflix eliminó esta capacidad, junto con todos los comentarios de los usuarios.

"Los clientes de Netflix pudieron dejar comentarios en Netflix.com hasta mediados de 2018, cuando se eliminaron los comentarios debido a la disminución del uso", dijo la compañía en su sitio web.

