Esta canción de Aretha Franklin rinde homenaje a la lucha de las mujeres

Fue en la década de los sesenta cuando la Segunda Ola del movimiento feminista en Estados Unidos cobró notoriedad en las calles. Justo en el momento en que una nueva versión del sencillo ''Respect'' (original del cantante Otis Redding) demandaba respeto a una sociedad que cometía constantes atropellos a los derechos humanos, en especial contra las mujeres.

En la voz de Aretha Franklin, quien falleció hoy a sus 76 años, la canción dominó las listas musicales del momento y comenzó a ser coreada por las mujeres que seguían saliendo de sus casas en la búsqueda de equidad entre géneros.

Hoy y siempre, respect. Aretha Franklin, Reina del Soul.

''Todo lo que pido… es un poco de respeto cuando llegas a casa (solo un poquito)'', dice una parte de lírica del sencillo.

Por su parte, en el punte (o parte culminante de la pieza) se deletrea el término ''Respect''.

''R-E-S-P-E-C-T find out what it means to me R-E-S-P-E-C-T'', canta Franklin.

Tanta fue la popularidad del llamado ''himno'' feminista que, en 1968 la cantante logró ganar dos reconocimientos de la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.