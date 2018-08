Camila Vásquez responde a Toarii luego que dijera en "Rojo" que le da "asco" y arremete contra Catalina Vallejos

Ha pasado casi una semana desde que la polémica se instaló nuevamente en "Rojo". Resulta que en el programa de talentos de TVN, Toarii abandonó el espacio luego de ser superado por Felipe Galindo y Pía María Silva, mientras que Camila Vásquez sufrió una lesión en el hombro que la alejó del espacio.

En ese contexto y durante las clásicas entrevistas que realiza Constanza Piccoli y Catalina Vallejos por facebook Live, Toarii se refirió con fuertes palabras a su compañera de "Rojo", Camila Vásquez, al ser preguntado por cómo recordaría a sus compañeros.

"La Cami como que me da asco, pero es bacán. Es mi partner, es mi amiga, pero como que de repente tengo esa sensación de asquito. La verdad no es asco, es repulsión", aseguró, ante la sorpresa de sus compañeros y las redes sociales.

Te puede interesar:

Pero en las últimas horas "Intrusos" mostró declaraciones de Camila Vásquez donde sale al paso de las críticas hacia su amigo, aunque dice que se sintió incómoda.

"No me voy a hacer mala sangre porque el Toarii es así, es como, es relajado y cambia las palabras y todo eso, como que no sabe muy bien el idioma”, dijo, agregando que "yo sé muy bien que él me quiere, él siempre ha sido muy bakán conmigo”.

Pero Camila Vásquez sí quedó molesta con las declaraciones de Catalina Vallejos, quien aquel día dijo, en medio de risas, que Camila había tenido una acción poco decorosa cuando visitó la casa de Toarii, al dejar escapar un gas.

“Igual lo que me molestó mucho fue la Cata Vallejos porque empezó a sacar otras cosas como para hablar de mi en mala”, sentenció Vásquez.

Te recomendamos: