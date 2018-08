Actriz de Casa de Papel y otros famosos en campañas contrapuestas sobre el aborto

Argentina es un hervidero y en Chile se reinicia la discusión sobre el aborto. Lo cierto es que todos tienen algo que decir sobre la legalización del aborto y las celebridades del mundo del espectáculo se suman a esta controversia.

Los programas de opinión se han convertido en rines de boxeo, donde cada uno expone su postura y son reflejo de la polarización que desata este tema en cualquier sociedad.

La recién votación del Senado argentino en contra de aprobar el proyecto de ley ha provocado la más diversas reacciones en ese país, como en el mundo entero. Estrellas internacionales expresaron su apoyo al movimiento de mujeres que desea legalizar el aborto, entre las más famosas destacan la siempre activista Susan Saradon, el actor mexicano Gael García Bernal y artistas españoles que difundieron un video recientemente para expresar su deseo de que pronto se apruebe.

Una de las voces más famosas que apoya la despenalización del aborto en Argentina es la actriz e hija de Diego Armando Maradona, Dalma. Ella decidió sumarse a las manifestaciones usando el pañuelo verde y envió un mensaje contundente, a través de cuenta Twitter, tras la decisión de los legisladores. “Vamos a seguir luchando como estamos acostumbradas”, escribió.

La actriz española, Úrsula Corberó, intérprete de Tokyo en la exitosa serie de Netflix Casa de Papel, se suma a las voces que respaldan el aborto legal. En España es legal hasta las catorce semanas de gestación.

Mientras que del lado celeste, una de las figuras más representativas es la modelo y celebrity Nicole Neumann, quien hizo fuera por las campañas Salvemos a las Dos Vidas y Cuidemos a las Dos Vidas desde sus redes sociales.

“Nadie debe morir y el aborto clandestino NO debe existir. Tampoco el aborto como ‘solución’ fácil a nada, muere una vida, somos dueñas de nuestro cuerpo para tener sexo como corresponde y cuidarnos, no de la vida de otro ser”, tuiteó.

Yo no festejo , me parece justo, esta Ley así, no podía salir, ojala pueda tratarse nuevamente con los cambios necesarios !!!!! 💙

— Nicole Neumann (@nikitaneumann) August 9, 2018