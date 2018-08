Tutina: Adiós a la mejor primera dama que hemos tenido

Las mujeres Cafam han demostrado que como mujeres somos sinónimo de coraje, de fuerza, de determinación, de heroísmo, de empuje y emprendimiento. Mi felicitación a Pilar Velilla y Martha Lucía Mora, que recibieron menciones de honor; a doña Nydia Quintero, y por supuesto a la Mujer Cafam de este año, Jenny de la Torre Córdoba, quien desde su querido Chocó ha hecho tanto por las mujeres de su departamento y del país. #PremioCafamALaMujer @CafamOficial

A post shared by Maria Clemencia De Santos (@tutina_desantos) on Mar 7, 2018 at 9:53am PST