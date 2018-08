¡Revelador! Hablan a la prensa los implicados en el asesinato de la modelo ecuatoriana Karina del Pozo

Uno de los casos de feminicidio que conmocionó a Ecuador y al continente entero, fue el asesinato de la modelo Karina del Pozo, y por el que tres jóvenes pagan en prisión una condena de 25 años de cárcel.

Después de un juicio plagado de contradicciones y e inconsistencias que han ido saliendo a la luz pública en los últimos años, finalmente los acusados aceptaron conversar con el canal local Teleamazonas.

Desde el interior de la cárcel de Latacunga, Gustavo Salazar, habló por primera vez con la prensa, reconociendo su participación en el crimen, pero negando su autoría en la muerte de la joven.

"Yo acepto mi participación pero no la maté, en verdad yo no la mate yo lo que hice fue callarme, no decir, no defenderme, esas cosas si hice, y yo acepto mi error, yo acepto lo que estoy pagando aquí, pero yo no la maté, tienen que investigar bien", dijo Salazar.