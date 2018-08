Mujer, tienes derecho a viajar sola, que nadie te diga lo contrario

Hace meses decidí hacer mi primer viaje sola. Sí, suena a cliché, pero emprender un viaje así implica reencontrarse contigo misma, estar en contacto con una parte de ti que no sabías que existía, saber que no hay nadie ahí para ayudarte, que tú eres suficiente para cuidar de tu integridad, es una experiencia que todas las mujeres, desde mi perspectiva, deberíamos intentar una vez en la vida.

La verdad, antes de tomar esa decisión tuve los miedos que casos como el de María Trinidad Matus, alimentan, ¿si me pasa algo? ¿si me asaltan? ¿si me violan? ¿si no regreso? ¿si es la última vez que veo a mi familia?, fueron algunas de las preguntas que rondaron por mi cabeza desde que compré los boletos de avión.

En un país como México, en el que según el Observatorio Nacional del Feminicidio en México, cada día son asesinadas siete mujeres, salir de viaje sola representa muchos peligros, pero no, no debemos dejar que nada ni nadie nos quite nuestro derecho a movernos libremente y que no, si no lo deseamos, la compañía de un hombre no debería ser determinante para preservar nuestra integridad.

De cualquier forma y ante casos de violencia de género, Mundo Joven nos compartió algunas de las medidas que debes tomar en cuenta cuando viajas sola.

Investiga sobre tu destino

Te ayudará a ubicarte mejor, saber cómo trasladarte, y tener mayor control del lugar en el que vacacionas. En mi experiencia, tener datos suficientes me ayudó a moverme en una ciudad de la que no conocía. Si tu paquete de datos es limitado, descarga los mapas en el hotel o en un lugar en el que tengas WiFi.

Prueba realizar un viaje previamente organizado

Este punto es muy relevante, de acuerdo con los expertos en viajes, tener un itinerario definido hará que vayas en un grupo y que a la vez puedas hacer las cosas que deseas de manera independiente. En mi reciente viaje lo que hice fue comprar los tours previamente, pasaron por mí al hotel en el que me hospedé y de esa forma me sentí un poco más segura.

Viaja ligera

Para los expertos de Mundo Joven es importante que lleves solo lo necesario, tener un equipaje práctico te ayudará a moverte fácilmente. Como viajera fracasé con este punto, pero te puedo asegurar que llevar una maleta con lo básico me hizo sentir segura ante cualquier eventualidad.

Contrata un seguro

Este es uno de los puntos más importantes, pues tu integridad podría estar en peligro no solo por un ataque externo, también puedes enfrentarte a problemas médicos. Llevar contigo un seguro médico te ahorrará dolores de cabeza.

Cuidado cuando usas los audífonos

En Mundo Joven saben que es muy común escuchar música mientras caminas, si viajas sola te recomiendan no usarlos mientras estás por la calle, pero si no conoces el lugar, es mejor que estés alerta del entorno y de lo que sucede a tu alrededor.

Mantente en contacto

Este punto es muy relevante, si viajas sola recuerda que sin importar tu edad, hay gente que te quiere y siempre está al pendiente de ti, en la medida de lo posible, envía mensajes de texto, diles dónde estarás y comparte tu itinerario de viaje, así sabrán tu ubicación. Yo lo hice y me ayudó a que la gente que me quiere supiera en dónde estaba.

Viajar sola no debería poner en riesgo nuestra integridad, por desgracia, el contexto actual nos obliga a pedirte que te cuides y que cuides de las mujeres que viajan solas.

