Todo lo que se sabe de la absolución de Elba Esther Gordillo

Elba Esther Gordillo fue acusada de lavar dinero procedente de los fondos del SNTE. En lugar de emplear el presupuesto destinado a la educación del país, ella se los gastó en cirugías, compras de inmuebles, pago a pilotos y desviación de fondos a bancos de Estado Unidos y Suiza. La procedencia ilícita fue por mil 978 millones de pesos.

Fue en el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto el 26 de febrero de 2013 cuando se realizó la detención de Gordillo. Ahora, a poco tiempo de que termine se ha realizado lo impensable.

En las primeras horas de este 8 de agosto los abogados de la exlíderesa del SNTE anunciaron que fue absuelta de los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Por lo tanto, Esther Gordillo está en libertado y junto a su familia.

Fue a las 23.30 horas que el Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito entregó la notificación para la absolución de La Maestra. Al parecer no encontraron pruebas sustentables a las acusaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).

El mensaje de sus abogados dictó una carta que la misma Gordillo escribió:

“Debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal”.