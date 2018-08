Mónica Pérez y su punto de vista sobre el aborto: "Tuve que esperar que mi guagua muriera dentro de mí"

Uno de los temas tocados en el programa 'Sigamos de Largo' emitido la noche del jueves, hubo una discusión que marcó el late.

Los invitados Mauricio Jürgensen, Iván Valenzuela y Mónica Pérez fueron preguntados por el aborto, un tema muy en boga actualmente, y el punto de vista de la comunicadora invitada fue muy conmovedor y fuerte.

"Yo públicamente abogué por el aborto terapéutico. Yo tuve un embarazo que no pudo llegar a término porque era inviable", comenzó relatando.

"Yo he escuchado que dicen que esto es falso (los casos de aborto terapéutico). Y eso no es verdad. Mi guagua no tenía posibilidad de llegar a los 9 meses de gestación. En esa época, cinco años atrás, esto (el aborto) no era tema", agregó.

Mónica Pérez siguió contando su cruda experiencia ante la mirada atónita de los demás invitados: "Yo tuve que esperar a que mi guagua muriera dentro de mí, para parirla. Tomar pastillas para parir mi guagua que estaba muerta. Lo pasé pésimo. Yo tuve que esperar dos semanas, desde el diagnóstico de que mi guagua no era viable, para saber si estaba muerta o no. Ir semana a semana al médico".

"Eso es un calvario y una tortura que ninguna mujer tiene por qué pasar si no quiere. Tengo muchas amigas que han tenido embarazos, de aquellos que nacen las guagüitas a los nueve meses y mueren de inmediato. Y ellas han optado por continuar con su embarazo y lo han llevado de alguna determinada manera y lo han terminado…y sus guagüitas han fallecido nacidas. Ellas han querido pasar los nueve meses", sostuvo.

Respecto a lo último, la periodista especificó que se refería a "mujeres que no quieren pasar esos nueve meses, hablo de las mujeres que -a diferencia de nosotros que somos gente privilegiada- no tienen acceso a psiquiatras, como yo que sí tenía tratamiento y podía sobrellevar el dolor y la pena enorme que me significó perder mi guagua".

