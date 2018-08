El video que captó los momentos de angustia que vivieron los pasajeros del vuelo de Aeroméxico

El 'milagro de Durango', como se le ha denominado a lo que sucedió en el aeropuerto Guadalupe Victoria de Durango, sigue causando sensación en redes sociales. A través de Twitter la cadena NBC compartió los dramáticos momentos que vivieron los pasajeros del vuelo.

WATCH: Dramatic video shot by a passenger shows Aeroméxico plane taking off and crashing in Mexico. https://t.co/NGM7GJH7Ye pic.twitter.com/l05abzEFri

— NBC News (@NBCNews) August 1, 2018