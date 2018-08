Envenenan a Kaos, el perrito que salvó varias vidas en el sismo de Italia

Kaos, el perro pastor alemán fue uno de los responsables de salvar varias vidas en el sismo de Italia en 2016. Lamentablemente, su dueño Fabiano Ettore informó que fue envenenado perdiendo así la vida.

Un reflejo de la problemática que está enfrentando la humanidad y esto cobró la vida del can el cual encontró vivas a varias personas entre los escombros después del sismo de 6.2 en Italia en agosto de 2016.

El perro desapareció primero, pidiendo Fabiano a través de redes sociales lo ayudaran a encontrarlo. Poco después, publicó una fotografía en donde muestra el cuerpo de Kaos e informa que fue envenenado.

“Tú, persona de mierda, espero que no puedas tener paz mientras vivas. Me quitaste lo más valioso y que dios te lo quite a ti. Tú se lo has quitado a una comunidad entera, porque él salvó vidas y espero que tú nunca lo necesites. Ahora, amigo, corre y busca desaparecidos por ahí, estás en mi corazón siempre”, escribió en su cuenta de Facebook.