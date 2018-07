¡Escándalo! Esposo de la actriz porno Stormy Daniels le pide el divorcio por adúltera

Stormy Daniels, la actriz porno que asegura haber tenido una aventura con Donald Trump antes que fuera presidente, fue demandada por su esposo Glendon Crain, quien le pidió el divorcio por adúltera.

Michael Avenatti, el abogado de Daniels, informó a través de Twitter que la petición del divorcio se presentó la semana pasada.

My client Stormy Daniels and her husband Glen have decided to end their marriage. A petition for divorce was filed last week, the accuracy of which is vehemently disputed. Stormy’s daughter remains her number one priority. She kindly asks for privacy for the sake of her family.

— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) July 23, 2018