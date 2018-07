Destruyen Estrella de Donald Trump en El Paseo de la Fama de Hollywood

La madrugada del miércoles 24 de julio, se reportó que un individuo desconocido, caminaba por el famoso Paseo de la Fama de Hollywood, en California, Estados Unidos. El hombre portaba un estuche de guitarra y se acercaba a la cuadra donde se ubicaba la famosa estrella del actual presidente norteamericano. Una vez allí, el individuo decidió abrir el estuche para sorprendentemente sacar un pico de excavación, para inmediatamente proceder a destruir el espacio.

Donald Trump’s star completely destroyed along the Hollywood walk of fame. pic.twitter.com/b1bpLhmG2X

— Ryan Parker (@TheRyanParker) July 25, 2018