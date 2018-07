En Somalia una niña de 10 años murió desangrada en acto religioso por mutilarle el clítoris

Una pequeña de tan solo 10 años de edad murió en una ciudad de Somalia, en el este de África, al ser sometida a un proceso de ablación del clítoris. La niña murió desangrada luego de que su madre la llevara a que le practicaran el rudimentario procedimiento.

Según una activista de la región, la mujer que realizó la pequeña operación, habría cortado una importante vena, lo que condenó a muerte a la inocente. Tenía varios días hospitalizada, pero la hemorragia no pudo ser controlada.

La ablación del clítoris es la eliminación total o parcial (depende del caso) de tejido del órgano genital femenino, particularmente del clítoris, para evitar el placer sexual en las mujeres por consideraciones religiosas o culturas, sin base científica. La tradición ha sido mundialmente rechazada por activistas alrededor del mundo, alegando que es un acto de violencia en contra de las mujeres, al no tener la opción o posibilidad de negarse a la realización de la práctica.

