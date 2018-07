Ramón Llao enfrenta denuncia de abuso sexual contra un menor de edad

Tras las acusaciones por parte de una ex pareja por una golpiza perpretada hace veinte años, se reveló que el actor Ramón Llao se está enfrentando a otra denuncia, esta vez por abuso sexual a un menor de edad.

Según informó La Tercera, la denuncia habría sido llevada a cabo por un ex amigo del actor y su ex esposa, quienes tras darse cuenta de que su hijo de cinco años presentaba conductas no propias de su edad, decidieron llevarlo con un especialista, quien aseguró que el niño había sido víctima de abuso.

Meses más tarde, el menor habría indicado que Ramón Llao era quien perpetraba los ataques, específicamente cuando su padre lo llevaba a la casa del actor a reuniones, almuerzos y fiestas. La amistad, según establece la denuncia, se habría quebrado por los excesos del actor.

"Lo niego absolutamente.. esto es una pesadilla", declaró Llao al mismo medio, agregando que no sabía de la denuncia y que no ha sido citado a declarar. Además, decidió contactar a un abogado inmediatamente.

En conversación con Cooperativa, el actor dijo estar "a disposición de que esto se esclarezca, estoy absolutamente a disposición de la justicia, yo soy inocente, yo no he cometido ningún delito".

"Tengo que tener un abogado porque estoy mencionado, no sé cómo decirlo, aparece esto y tengo derecho a defenderme, más que pedir perdón", agregó.

Te recomendamos