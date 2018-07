¡Abominable! Atacaron con ácido sulfúrico a un niño en Inglaterra

Ocurrió un trágico y repugnante hecho que conmocionó, no solo a Gran Bretaña sino a todo el mundo entero. El hecho es, que un pequeño niño de tan solo 3 años de edad fue violentamente atacado con ácido, aparentemente por cuatro despiadados hombres.

El hecho tuvo lugar el día sábado, en una tienda en la ciudad de Worcester, ubicada en el condado de Worcestershire. El pequeño sufrió graves heridas productos del ácido que le arrojaron; se presume que el atentado contra el pequeño fue intencional.

Por este trágico acontecimiento, se encuentra detenido un hombre de 39 años de edad, quien es el principal sospechoso del repudiable acto, y las autoridades se encuentran tras la pista de otros tres hombres, que también se especula que participaron en el delito.

#worcester Police hunt three men suspected of acid attack on boy, 3 https://t.co/oQPmVUeWf8 via https://t.co/hBnkfAOCqZ

— Pete of Worcestershire (@sammythecrab) July 22, 2018