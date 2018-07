Edeni Borja un rostro de la reconciliación

Muchas son las historias de violencia contra la mujer que se escuchan en nuestro país, pero el relato de Edeni Borja sobre la historia de su vida, es más que motivador.

Víctima de secuestro, violación, ataque con ácido y hasta desplazamiento forzado, hacen parte del historial de vida de esta mujer, que con valentía nos muestra que es posible salir adelante ante cualquier adversidad que la vida nos presente, ella es todo un orgullo colombiano.

Nació en Carepa (Antioquia) y sobre su historia sabemos que salió de la zona del Urabá Antioqueño siendo apenas una niña de 15 años y con una bebé de brazos. Con el miedo de haber padecido toda clase de vejámenes por parte de un grupo armado que la secuestró y la violó, ella pensó que había encontrado una salida al conocer al que quizás consideró el amor de su vida, sin embargo el calvario continuaba.

Edeni conoció al sujeto que se fijó en ella pero un día este la atacó con un agente químico al no acceder a sus antojos sexuales. Y aunque para muchas esto podría ser sinónimo de no tener motivos suficientes para salir adelante, ella tomó todo esto para volverser más fuerte y hasta confiar más en sus capacidades.

Hizo maletas y emprendió camino a Bogotá junto con sus hijas Daniela, de 16 años, y Mileidy, de 18 años. Ahora desarrolla su nuevo proyecto de vida gracias al apoyo de Usaid y ACDI/VOCA y la Secretaría de Integración Social, pues se vinculó al programa ‘Empleo para la Reconciliación’.

Edeni reafirma que la vida no tiene límites "Yo nunca creía en mí y en este momento me siento orgullosa de ser la mujer que soy, me siento feliz de haberlo intentado, lo intenté por otras personas sin darme cuenta que la que mayor ganancia tuvo en todo esto fui yo".

Así fue como superó el dolor de lo vivido y lo transformó en la fuerza para salir adelante:

1.¿Qué es el dolor para usted?

El dolor para mi es fortaleza y superación porque si no hubiera pasado por tantas cosas no tendía la fortaleza de superarme cada día más.

2.¿Cómo se logra transformar el dolor en algo lindo?

Superándose uno mismo para que lo lindo cure el dolor, porque he aprendido que a raíz de tantas cosas malas o de tanto dolor, sea de una u otra manera, pensar en cosas bonitas ayuda. Entonces… todo lo que estoy viviendo en este momento me está ayudando a curar ese dolor y esos malos momentos.

3.¿Cómo concibe la vida hoy?

Mi vida de hoy es mejor que ayer, por las oportunidades y los retos que se me han presentado en el camino.

Mi invitación para todos los jóvenes es a que estudien, a que luchen por sus sueños. Todos los sueños se pueden cumplir, menos los que soñamos cuando estamos durmiendo porque esos se olvidan, pero mientras uno sueñe despierto y se ponga metas y objetivos sin tenerle miedo a la vida todo se logra.

4.¿Cuál es el mensaje para las mujeres?

El mensaje para las mujeres es que no se callen, que no se den por vencidas, que piensen en lo que han logrado y en lo que quieren lograr, que no importan las dificultades para lograr ser grandes ante la sociedad.

El querer es poder, ni el cielo tiene límites porque hasta la luna tiene huellas, todas debemos confiar en nosotras y hay un mañana mucho mejor y hay cosas mucho más importantes que pensar en los problemas, hay cosas mejores: nosotras mismas. Valemos, y somos capaces de lograr nuestros sueños, solamente es que nos propongamos a poder buscarlos, porque ellos están ahí esperando que nosotros los busquemos para poder lograrlos.

Las invito a que sueñen y piensen en ellas mismas, que no se desmotiven.

5.¿Cuál sería su mensaje para las jóvenes que sufren de violencia?

Le puedo decir a las jóvenes que sufren de violencia que aprovechen las oportunidades, ya que el tiempo se encarga de borrar heridas. Que no permitan que las adversidades destruyan sus sueños porque yo no me he dejado ante nada… Y entonces así como yo he aprendido a creer en mi más, les puedo decir que sí se vale, se vale luchar ante todas las dificultades que tengamos y en este momento me siento feliz por ser la mujer que soy, porque he aprendido que después de tantos esfuerzos logramos nuestros sueños.

6.¿Qué es lo más lindo de ser mujer?

Lo más lindo de ser mujer es poder demostrar que aunque hay muchos retos logramos salir adelante y ser un ejemplo, porque tenemos hijos, porque luchamos por lo que queremos, no nos dejamos vencer de nada ni de nadie.

7.¿ Qué se necesita para salir adelante?

Para salir adelante se necesitan ganas y fuerza de voluntad para poder alcanzar nuestros sueños y lo que anhelamos.

Tener esa energía, verraquera de creer en uno mismo para poder cada día superar todos los obstáculos. Es normal pensar que nada es fácil en la vida, todo es difícil, hay muchas personas que aunque no se les noten las dificultades, por dentro nunca sabemos cómo están; entonces tener ganas, fortaleza, motivación de uno mismo para poder lograr lo que queremos.

8. Hablemos del trabajo que realiza ahora, ¿cómo se vinculó al programa 'Empleo para la reconciliación'?

A través de la Fundación Natalia Ponce de León, tuve la gran oportunidad de conocer a Gente Estrategica, centro de formación para el trabajo, y pertenecer al programa Empleo para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA en alianza con la Secretaría de Integración Social del Distrito, que me brindaron todo el apoyo y acompañamiento durante el ciclo de formación y ahora que estoy en etapa de práctica, diferentes empresas nos abrieron sus puertas.

Y esta oportunidad ha sido una de las grandes motivaciones en este momento para estar logrando lo que hasta el momento he logrado: llegar a trabajar en la empresa Outsourcing. Me siento muy motivada porque esta oportunidad fue la raíz para llegar a lo que estoy haciendo en este momento.

Estoy muy agradecida de haber llegado a Empleo para la Reconciliación y muy comtenta por ese gran equipo de trabajo que ellos tienen, porque nos dieron motivación de poder alcanzar unos logros que es este nuevo empleo. Entonces me siento muy feliz porque la vida me dio la mejor recompensa para poder darle una mejor estabilidad a mis hijas.

En estos momentos me siento con muchas ganas de seguir adelante, y en el trabajo me siento súper. Aprovechando esa nueva oportunidad que la vida me ha dado y no tengo palabras, solo agradecimiento.

9.¿Cuáles son sus planes a futuro?

Poder aportarle de lo vivido a otras personas que creen que no hay salida y quiero aportarles lo poco que he vivido, o lo mucho a otras personas que han pasado por las mismas dificultades que yo, y por lo que he vivido quiero compartirles mi conocimiento y mi experiencia.

Quiero tener mi casa, es algo que anhelo y poder ser una gran profesional, seguir estudiando y preparándome. En este momento me siento orgullosa de la mujer que soy por las oportunidades que la vida me ha ofrecido.

Los planes que tengo a corto plazo, es poder darle mi sabiduría a otras mujeres y a otras personas (no solo mujeres), a mediano plazo quiero mi casa y después de mi casa seguir estudiando, seguir avanzando, seguir cada día demostrándome a mí misma que sí se vale, que sí se puede.

10.¿Como salió adelante y cuál fue su motor?

El motor más grande son mis hijas que son las que han vivido y han sufrido conmigo parte de mi historia.