¡Abominable! El caso de Eli, la bebé violada en Quito que conmociona las redes

Otro atroz suceso de abuso sexual a menores conmociona al Ecuador, esta vez se trata de la pequeña Eli, una bebé que habria sido violada por su padrastro.

La denuncia fue dada a conocer a través de un comunicado revelado por un grupo de abogadas en las redes sociales.

#CasoEli : bebe de 1 año 10 meses ingresó el 31 de marzo de 2018 al hospital Isidro Ayora en #Quito por encontrarse en peligro de muerte a causa de violación vía vaginal y anal. El principal sospechoso, el padrasto. Este crimen no puede quedar impune! @MujeresConVozs @FEDDSYDR https://t.co/jbSGBkJ2e3

La jurista encargada del caso, Carolina Arcos, destacó la vulnerabilidad de la madre de la niña, al momento de presentar la denuncia en la Fiscalía de Flagrancia, razón por la que decidió representarla en el caso.

"Quisimos hacer público este caso para sentar un precedente, para que se conozca que este tipo de cosas siguen pasando en Ecuador y para poder conseguir soporte económico para la mamá de la joven, quien se encuentra embarazada de seis meses y por su condición no puede trabajar", expresó la abogada.

La mamá de la menor, acusó a su pareja con quien sostenía una relación de 6 meses, tras haberla conocido por medio de Facebook. De acuerdo a su declaración, el hombre atacó a la bebé mientras ella (la mamá) se encontraba de compras.

La niña y su madre, ya se encuentran juntas en la localidad de Latacunga, luego de que la bebé fuese sometida a varios días de observación médica en Quito, sin embargo la familia ha expresado sentir temor, ya que el occiso insiste en negar lo sucedido.

Por su parte, el equipo de juristas que asumió este caso ha asegurado que pedirán una pena de 29 años para el sospechoso, identificado como Jorge E., por los delitos de violación y otros agravantes.

Conmoción en redes sociales

La población se ha hecho eco de este abominable hecho, y ha expresado su consternación con el Hashtag #CasoEli , para exigir justicia.

No podemos naturalizar estas alarmantes estadísticas. Es responsabilidad del Estado garantizar el bienestar de nuestra niñez. pic.twitter.com/2KWlxvzMAs

Ok!! Pena de muerte para una criatura indefensa, pero no para un miserable que no tiene ningún escrúpulo para aprovecharse de una criatura indefensa como la del #casoeli @CasoEliQ

Respeto profundamente tu derecho a pensar diferente, espero reciprocidad. pic.twitter.com/nvpyJninAa

