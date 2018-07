Ramón Llao reconoce crudo episodio de violencia tras denuncia de su ex pareja

Ramón Llao es el protagonista de la última polémica relacionada a casos de violencia y abuso. El actor fue denunciado por la actriz Claudia Moreno, quien reveló un violento episodio ocurrido en el año 1998.

“Para mí fueron tres horas de puros golpes, aunque ahora no sé si pudo pegarme tanto rato, porque fue mucho. No me podía mover. Me tiró al suelo —por suerte mi hijo se quedó esa noche con su papá— pero había un cuarto entre el clóset y la puerta de salida donde quedé inmovilizada. Estaba ahí y eran patadas, golpes de puño y otra vez patadas. No lo podía creer pero entendí que no me podía defender”, contó la mujer a El Desconcierto.

“Me decía maraca, puta de mierda, por qué te llama a esta hora y venía otro golpe. Porque nadie te tiene que llamar, golpe. Dame el nombre de ese hueón porque lo voy a matar y golpe. Yo estaba en shock. Nunca había visto eso en él porque era un encanto. Yo me enamoré de una persona encantadora”, reveló Moreno.

Tras hacerse pública esta denuncia, Ramón Llao utilizó sus redes sociales para dar su versión de lo ocurrido. "Debo decir que efectivamente ocurrió un episodio de ese tipo”, confesó el actor y agregó: "Recuerdo con claridad lo sucedido, una situación que de haber estado en nuestras manos y nosotros en nuestros cabales, jamás debió haber ocurrido”.

Llamo contó que el 11 de julio recibió el llamado de una periodista para preguntarle por el hecho que reconoció y que en esta declaración pública se referiría a la situación sin “eufemismos”. “Hace más de 20 años vivimos con esta persona una situación de violencia física, donde además hubo destrucción de inmobiliario, la violencia fue mutua”, detalló. Según el actor el excesivo consumo de alcohol y drogas fue uno de los elementos que llevaron a estos hechos y que "para dejar de agredirnos debimos dejar de vernos".

“Aquel incidente marcó en mí un antes y un después. Un incidente que no debió haber ocurrido nunca, pero que sucedió; ello me obligó a reflexionar y, luego de vivir un proceso interno muy doloroso, llevarme a la convicción que no podía permitir que en mi vida algo similar pudiese nuevamente siquiera llegar a ocurrir”, afirmó.

