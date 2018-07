Estos son los latinos que se apoderaron de las nominaciones al Emmy 2018

La mañana de este jueves 12 de julio, fueron anunciadas las nominaciones oficiales a los Premios Emmy, encargados de exaltar lo mejor de los diferentes formatos televisivos en el último año. Lo grata noticia de esta edición, aparte de todos los logros de los talentos reconocidos, es que los latinos y el talento hispano dijeron presenten obteniendo grandiosas nominaciones.

Congrats to the cast and crew of The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story on their Emmy nomination for Outstanding Limited Series. #ACSFX #Emmys pic.twitter.com/cMzxEekJEX — American Crime Story FX (@ACSFX) July 12, 2018

Empezamos con Lin-Manuael Miranda, de origen puertorriqueño, se llevó una nominación en la cateogría de Mejor Actor invitado en una comedia por su papel en "Curb Your Enthusiasm", desde la madre patria también hubo un doble reconocimiento cuando Antonio Banderas recibió la nominación a Mejor Actor Principal en una Serie Limitada o Película para TV por su impresionante desempeño en "Genius: Picasso", así mismo su compatriota, Penelope Cruz, fue reconocida con una candidatura en la categoría Mejor Actriz de reparto para una Serie Limitada o Película para Televisión por su épica recreación de Donatella Versace en "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story".

YAY @Lin_Manuel! You played a jerk so well you got nominated for an Emmy! Yay!! pic.twitter.com/aztgHGqdrP — Melissa Fumero (@melissafumero) July 12, 2018

De la misma serie de Penelope, también fue reconocido el desempeño del puertoriqueño Ricky Martin, así como el venezolano, Edgar Ramirez que interpretaron a una pareja gay en "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story". Cerramos el poder latino con John Leguizamo, de origen colombiano, que ganó una nominación por su desempeño en la serie "Waco". La ceremonia será transmitida el lunes 17 de septiembre.