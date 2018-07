El peligroso momento que protagonizó este fotógrafo latino en la celebración de Croacia y que lo hizo el "héroe" del partido

Croacia tuvo un batallado partido contra Inglaterra pero finalmente obtuvo la victoria y está en la final del Mundial de Rusia 2018.

En el minuto 109 del tiempo extra, Mario Madzukic, delantero de la Juventus de Turín apareció y marcó el gol de la victoria, dándole el pase por primera vez a su equipo.

En medio de la celebración pasó algo que le dio la vuelta al mundo, y es que con la emoción incontrolable del momento todo el equipo se volcó a la esquina izquierda de la portería, mientras los fotógrafos se preparaban para tomar sus mejores fotos.

Lo que nunca imaginarían es que los jugadores terminarían sobre ellos, y el mayor afectado fue el fotógrafo salvadoreño de la AFP, Yuri Cortez, a quien todos los jugadores le cayeron encima.

“No me esperaba que esto sucediera… Pensé en cambiar la cámara, el lente angular, porque se estaban acercando los jugadores, pero no imaginé que todos los demás iban a venir y caerme encima”, confesó con emoción Cortez, quien vive en México.

Luego, los croatas se disculparon y ayudaron a levantarse, preocupados por el daño que le pudieron causar, incluso hasta recibió un beso de Domagoj Vida.

“Rakitic y otros me ayudaron a levantarme y me preguntaron si estaba bien… y claro, luego Vida recogió mis lentes y tuvo esa acción emotiva de besarme".

El fotógrafo tiene 27 años trabajando en AFP, donde ha cubierto muchos eventos deportivos como mundiales, juegos olímpicos, copa América, y confesó que nunca le había sucedido algo como eso.

“Nunca me había pasado algo de esta naturaleza… En la Copa Confederaciones en Brasil, sí me tocó un festejo muy grande cuando España dejó fuera a Italia por la vía de los penales (…) pero nunca me tocó que se vinieran encima y celebraran tan fuerte, tan emocionados”.