Se revelan los dolorosos casos de actrices que fueron acosadas y humilladas en audiciones

Estas conocidas actrices contaron las desagradables experiencias que tuvieron al presentarse en audiciones para alguna producción cinematográfica:

1- Thandie Newton: En una entrevista con CNN, Thandie reveló su experiencia más horrible en el proceso de casting.

"El director me pidió que me sentara con las piernas separadas, y puso la cámara dirigida a mi falda. Me pidió que me tocara los senos y pensase en que un tipo que me hacía el amor en la escena", dijo Newton. "Pensé, 'vale, esto es un poco raro', pero había un director de reparto femenino en la sala y ya había hecho cosas extrañas antes, así que lo hice".