¿Se deteriora su salud? La reina Isabel II y su esposo no asistirán al bautizo de su bisnieto

Fue el Palacio de Buckingham en encargado de confirmar que la Reina Isabel II y su esposo el Príncipe Felipe, no asistirán al bautizo del Príncipe Louis, el tercer hijo de los Duques de Cambridge, William y Kate, mientras que sus hermanitos, el Príncipe George y la Princesa Charlotte si estarán presentes en un servicio íntimo esta tarde donde será el Arzobispo de Canterbury el encargado de darle el sagrado sacramento del bautizo al pequeño, como su iniciación a la vida católica.

Queen Elizabeth and her husband Prince Philip will not attend the christening of their sixth great-grandchild, Prince Louis https://t.co/RrrxsPDTko — CNN International (@cnni) July 9, 2018

La lista de los padrinos ha sido confirmada y se trata de Nicholas van Cutsem, Guy Pelly, Harry Aubrey-Fletcher, La dama Laura Meade, Hannah Carter y Lucy Middleton. También ha sido confirmado Matt Holyoak como el fotografo oficial ddel evento ebido a su larga relación con la familia real.

Later today, Prince Louis will be christened at The Chapel Royal, St James’s Palace. Prince Charles was christened in December 1948. Pictured here are Princess Elizabeth with the baby Prince Charles, her husband Prince Philip & parents, King George VI & Queen Elizabeth. pic.twitter.com/BGmqo0r6DW — RoyalCollectionTrust (@RCT) July 9, 2018

En cuanto a la razón por la que la Reina y su esposo no podrán asistir, ha sido revelado que no se trata de algún tema de salud, sino más bien diferentes eventos sociales y políticos que coninciden en una semana muy ajetreada para la reina incluyendo esta misma semana el Aniversario de la Escuela República Alemana Federal así mismo la visita del Presidente de Estados Unidos Donald Trump, y ante esta agenda es preferible no saturar más a los bisabuelos del pequeño.