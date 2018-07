Edmundo Varas quiere volver a mostrar su talento: "Todos saben de mi existencia y de mi logros televisivos"

El 10 de abril de 2008, "Amor ciego" emitió su final dejando como ganador del "amor" de Cari Bastidas a Edmundo Varas. Desde ahí que el chico reality siguió participando de algunos espacios en la televisión, pero no pudo alejarse de las polémicas, las cuales lo catapultaron a ganarse la "chapa" de uno de los más conflictivos de nuestra televisión.

Ha 10 años del fin del programa que lo llevó a la fama, Varas usó su cuenta de Twitter para hacer un balance de su trabajo y las pocas opciones que tiene hoy en la pantalla chica.

"Todos saben de mi existencia y de mi logros televisivos, no soy alguien que no haya dejado marca en cada programa que participe en la televisión", partió diciendo, agregando que "hoy no tengo espacio para demostrar mi talento y más", pero que está confiado en que "vendrán tiempos mejores de la mano de Dios", ya que "siempre hay quien valora y no olvida".

Su mensaje captó a, atención de las redes sociales, donde algunos lo aconsejaron y otros simplemente lo molestaron.

