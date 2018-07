Bibi Wetzel, la gimnasta mexicana con síndrome de down que ganó la medalla de oro

¡ORGULLO MEXICANO! 🎖 💚 💪 Bibi Wetzel, de 14 años de edad ganó medalla de oro en el Mundial de Gimnasia de Atletas con Síndrome de Down en Alemania. Es un ejemplo a seguir de cuando se quiere se puede. ¡FELICIDADES, BIBI! 👏 🎉 Gracias por poner el nombre de México en lo más alto. #BibiWetzel #México #Gimnasia #Medalla

