Estamos cada vez más cerca de la vacuna contra el Sida: ¡Las primeras pruebas son exitosas!

Al menos unas 300 personas con Sida fueron sometidas durante 48 semanas a un estudio de prueba, a las personas de diferentes regiones de Estados Unidos y África, se les aplicaron una variedad de vacunas y medicamentos que dieron un resultado bastante alentador, la gran mayoría respondió de manera positiva al punto de que sus sistemas inmunitarios lograron reponerse e incluso eliminar algunas células de la enfermedad.

Fue la revista 'The Lancet' la encargada de revelar la buena noticia, un gran paso para la historia de la medicina que en 35 años ha estado luchando incansablemente para poder erradicar la dura enfermedad. Haciendo un poco de historia, en las últimas cuatro décadas, se han logrado sintetizar un total de cuatro vacunas, solo una de ellas logró reducir en un 31% la carga celular de la enfermedad en el sistema inmune.

Novel #HIV vaccine candidate is safe and induces immune response in healthy adults and monkeys—results from an evaluation of a mosaic HIV-1 vaccine in a phase 1/2a clinical trial (APPROACH) and in rhesus monkeys (NHP 13-19) https://t.co/vrYCEZMlSc pic.twitter.com/cYEICM2uo1

— The Lancet (@TheLancet) July 6, 2018