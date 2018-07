10 datos que te enorgullecerán por tener al frente del Conacyt a la científica María Elena Álvarez-Buylla

Cada día más mujeres se adueñan de puestos importantes

Las mujeres siempre estuvieron ajenas a la política por causas sociales y absurdas prohibiciones que las mantenían alejadas de los puestos de poder. En la actualidad la brecha que separa al género femenino del masculino sigue existiendo pero cada día se intenta acortar con acciones que fomentan la equidad.

Algo que gustó mucho del gabinete de Andrés Manuel López Obrador fue la decisión de incorporar 8 mujeres y 8 hombres, algo que jamás se había visto en México. Es la primera vez que tenemos una cantidad igualitaria de mujeres tomando la rienda de la situación del país.

Todos debemos tener mapeado quiénes estarán manejando nuestra situación política. Sin embargo, las mujeres que estén logrando alcanzar altos puestos por su rendimiento laboral deben ser exaltadas para inspirar y demostrar a otras que no hay límite posible.

Por ello hoy hablaremos de una científica admirable y con una trayectoria digna de ser compartida. Aquí un poco sobre ella:

La encargada del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) será la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces.

1.- Ha sido ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2017 en la categoría de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales.

2.- Se tituló en Biología por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1982.

3.- Realizó la maestría en la misma institución.

4.- Ganó la medalla Gabino Barreda al mérito académico en ambos niveles.

5.- Realizó su doctorado en la Universidad de California en Berkeley en la tesis Dynamics of Tropical Rain Forests: Models for Populations and Genes.

6.- Realizó un posdoctoral en genética molecular en desarrollo.

7.- Es una de las científicas más reconocidas y respetadas a nivel nacional e internacional en genética molecular, ecología, y evolución de las plantas.

8.- Tiene una visión muy crítica contra el uso de transgénicos en la agricultura de México.

9.- Su trabajo ha ayudado a la creación de modelos matemáticos acerca del sistema de regeneración de selvas, la extinción de especies y los efectos de la agricultura.

10.- Colaboró en el descubrimiento de 20 nuevas especies junto al Instituto de Biología de la UNAM.

