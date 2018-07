Estos jugadores de la selección colombiana recibieron amenazas de muerte luego de su eliminación del Mundial

COLOMBIA: QUANDO IL TIFO SUPERA I LIMITI . Tifo o follia? Nel 1994 veniva ucciso Andres Escobar, difensore colombiano vicino al #Milan, per aver causato l'estromissione della Colombia dal mondiale di quell'anno con un decisivo, sfortunato autogol. Certo, il contesto storico-sociale in cui è vissuto Escobar era ben differente da quello di oggi, la Colombia dei narcotrafficanti era più spaventosa di quella odierna. Tuttavia ancora oggi questo tipo di mentalità folle non è stata superata, o almeno non del tutto. Pochi giorni fa la Colombia è uscita dal mondiale di Russia 2018 contro l'Inghilterra ai calci di rigore e i responsabili dei due errori dal dischetto per i #cafeteros, l'ex milanista Carlos Bacca e Uribe, hanno ricevuto spiacevoli minacce di morte ed inviti a non ripresentarsi nel loro Paese. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle violente minacce, ma si può dire che è proprio la vicenda di Escobar, ucciso senza pietà a colpi di mitra, a risultare decisiva come importante campanello d'allarme. Uribe e Bacca sono in ansia e preoccupazione per la propria incolumità, che va ad aggiungersi a quello che è il dispiacere per il mancato passaggio del turno. Ovviamente tutti speriamo che le sgradite minacce siano solo sterili parole, il calcio può sì essere lo sport più bello del mondo perché, oltretutto, unisce, ma può risultare anche essere il più brutto, specialmente se divinizzato e concepito con tali mentalità folli e retrograde. . 📢 Seguici su @a_tutto_campo24 . ✍🏼 @liuk.s . #atuttocampo24 #calciomercato #calcio #football #soccer #mondiali #mondiale #russia2018 #rusia2018 #colombia #columbia #andresescobar #bacca #uribe #escobar

