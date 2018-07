Scarleth Cárdenas protagoniza escándalo tras acumular denuncias por maltrato laboral

Una nueva controversia sacude el mundo de la televisión y su protagonista es nada menos que la periodista y panelista de 'La Mañana' de CHV, Scarleth Cárdenas, quien acumula varias denuncias por maltrato laboral.

Todo estalló cuando se conoció una denuncia efectuada en la Asociación Regional de Canales de Televisión (Arcatel) en la que se acusa malos tratos en contra de una persona del equipo de Portavoz Noticias.

El hecho fue confirmado por el Gerente General de la Asociación Regional de Canales de Televisión (Arcatel), Rodrigo Moreno, quien además señaló que no es la única denuncia en contra de la comunicadora, pues existe otra acusación hecha por una persona del mismo medio en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

Esta persona, sin embargo, habría dejado su puesto en Portavoz Noticias debido a los malos tratos recibidos por Scarleth Cárdenas.

Como si fuera poco, Phillip Brown, un ex practicante de Televisión Nacional (TVN) que realizó su práctica con la periodista en el noticiario 'Medianoche', reveló a través de su cuenta de Twitter la dura experiencia que le tocó vivir con Cárdenas.

"Quedé en el noticiero de Medianoche, en que, al poco tiempo, ella asumió como editora y conductora. Era nuestra jefa. Yo estaba entusiasmado, Cárdenas era mi jefa. La admiraba mucho hasta que comenzaron los abusos e humillaciones", dijo, señalando que sus comentarios iban acompañados de gritos e insultos.

"Me acuerdo PERFECTAMENTE de lo que me decía. Porque terminé con un ego por el suelo, cuestionándome todo. Al principio me lo tomaba como talla de su parte, pero era una forma de evadir. Ella maltrataba", sostuvo.

