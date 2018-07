Los 12 niños de un equipo de fútbol y su entrenador siguen atrapados en una cueva de Thailandia

Desde que se dió a conocer la noticia de la desaparición del equipo de fútbol con su entrenador en Thailandia, sin duda se esperaba el peor desenlace, afortunadamente todo cambio cuando surgió el primer reporte con fecha de 04 de julio, todos habían sido encontrados con vida en una cueva de la localidad de Tham Luang. Fue a finales de junio que se reportaron desaparecidos y 09 días después llegó la buena noticia: ¡Estaban vivos y sabían donde!

Dramatic rescues from mines and caves should provide hope to families in Thailand awaiting word on the fate of a young soccer team trapped in a vast, watery cave. https://t.co/LZ7TiYx4V9

Ahora el enemigo de los rescatistas es el tiempo, pues se espera que un fenómeno atmosférico se manifiesta este fin de semana en esta zona y se generen muchas precipitaciones que podrían aumentar drásticamente el nivel del mar que cubre la cueva, es por eso que se han hecho llegar trece equipos de buceo para que los niños y su entrenador puedan permanecer ante cualquier eventualiad donde el agua los termine de cubrir.

Se estima que el rescate por persona sea de una cinco horas debido a la forma de la cueva. Los chicos tienen edades comprendidas entre los 11 y 16 años, y su entrenador de 25 años, el primer reporte de la desaparición fue después de un partido de fútbol el 23 de junio. El caso sigue siendo tema de conversación y el mundo está a la expectativa de que puedan ser sacados de la cueva en el mejor estado, en este reporte de CNN puede verse la forma irregular de la cueva:

Divers working to free 12 boys and their coach who are trapped in a cave in northern Thailand must navigate dark, flooded tunnels for six hours to reach them. It takes another five hours to return. https://t.co/3jUQqm9laV pic.twitter.com/Fd4DwQYje8

— CNN International (@cnni) July 5, 2018