¡Última hora! Tiroteo se registra en sala de prensa de periódico en Annapolis, Maryland

La tarde de este jueves 28 de junio se reportó un tiroteo que dejó múltiples muertes en una redacción del periódico Capital-Gazette en Annapolis, Maryland, una localidad de Estados Unidos. La central periodística funciona como una filial del Baltimore Sun, y fue allí donde se confirmó que el tiroteo sucedió ubicado específicamente en el Bestgate Road, cerca de Defense Highway. Los primeros informes confirman que hay al menos cinco muertos en la escena.

Las autoridades ya abarcaron el perimetro buscando otras posibles amenazas, pero todo indica que ya está todo bajo control. Aún queda por confirma el número total de muertes y víctimas, ante la terrible situación un reportero de este medio divulgó los primeros detalles:

"Un sujeto que estaba disparando lo hizo través de la puerta de vidrio de la oficina y abrió fuego contra varios empleados. No puedo decir mucho más y no quiero declarar a nadie muerto, pero lo que acaba de suceder ha sido realmente terrible".

Por su parte diferentes medios y personalidades de la información ya han hecho sus primeros reportes sobre el trágico incidente. El mismo presidente Trump se manifestó, agradeciendo a los Primeros Rescatistas que se manifestaron así como enviando plegarias a los familiares de los heridos y víctimas fatales:

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2018