Amenazó a su ex novio con un machete y lo obligó a tener sexo

Una mujer de 19 años fue detenida en la ciudad de Montana en los Estados Unidos por amenazar a su ex pareja con un machete y luego violarlo, la mujer enfrenta varios cargos en su contra.

La estudiante identificada como Samantha Mears, irrumpió en la casa de su ex novio, aprovechando una salida del mismo, para cometer el crimen según reseñaron medios locales.

A Montana woman broke into a man’s house with a machete, ordered him to take off his clothes and forced him to have sex with her https://t.co/0ODYlFfQ5F pic.twitter.com/7728kq9Yj7

Cuando el sujeto regresó al lugar, la mujer lo esperaba en su habitación con un machete en la mano y escondida detrás de la puerta, el hombre asustado llamó a la policía.

Pero la mujer actuó con rapidez y lo alcanzó colocándole el arma en el cuello, tras amenazarlo lo obligó a quitarse la ropa y lo tiró a la cama.

Con el arma en la mano, Mears obligó al hombre a tener relaciones sexuales y aunque éste intentó escapar, ella lo mordió en el brazo obligándole a seguir.

The face of 19-year-old Samantha Mears — a Montana woman who allegedly broke into the home of her ex-boyfriend, waited there with a machete until he got back and then forced him to have sex with her before peeing on his bed. Good thing he called "Doug": https://t.co/1ViSRWX2l1 pic.twitter.com/x4KObXIjXR

— Law & Crime (@lawcrimenews) June 27, 2018