Una mujer defendió a dos niñas de ser abusadas en un autobus de Chile

Chaddia Mores Reyes fue la mujer que defendió a dos menores de edad en Chile, cuando estaban a punto de ser abusadas por unos hombres en un transporte público con destino a la localidad de Concepción. La mujer, convertida en heroína, relato lo sucedido a través de sus redes sociales.

“En una micro San Remo, donde no cabía un alma más y claramente me tuve que ir parada, dos tipos de 40 años aproximadamente, aprovechaban de ir punteando a dos menores de edad (14-15 años). Ellas muy incómodas se trataban de mover y yo miraba de reojo como estos se reían y se miraban con complicidad y nadie hacía nada”.

“Cuando me decidí a pararles el carro uno de los tipos le dio un agarrón a una de las niñas e intentó darme uno a mí. Supongo que su intención era bajarse impunemente como siempre sin que nadie les diga o haga nada”.

Chaddia que estaba indignada con la situación, decidió poner en practica sus conocimientos de boxeo, y golpeó a uno de los hombres. A través de su relato en Facebook, aseguró que le dio "el cornete de mi vida", también relato el dolor que sintió en su mano, pero no le importa. Su único interés era poder salvar a esas niñas del abuso de esos desalmados.

"Gracias a eso, dos señores se bajaron con ellos a punta de patadas. No, no estoy de acuerdo con la violencia, pero sí en defenderme. Si puedo defender a otro, que en este caso podría haber sido mi hija, pues me alegro”.