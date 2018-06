Instagram lanza su nueva plataforma de video extendidos de hasta una hora llamada IGTV

Desde San Francisco, California, la mañana del miércoles 20 de junio, Instagram hizo la revelación más grande de los últimos años, al confirmar el lanzamiento de su nueva plataforma paralela IGTV, un nuevo servicio para videos largos para que creadores profesionales así como nuevos talentos los puedan compartir desde sus cuentas de Instagram. Inicialmente IGTV coexistirá tanto dentro de la aplicación principal de Instagram como a través de una aplicación individual dedicada solo a los videos largos que ya está disponible para iOS y Android. El CEO de Instagram, Kevin Systrom comentó sobre el origen de esta idea, sobre la publicidad y sobre los cambios a futuro:

Instagram's new video hub IGTV allows users to upload videos up to 1-hour in length https://t.co/PMAig9u5WH

— TechCrunch (@TechCrunch) June 21, 2018