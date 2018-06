Presentadora rompe en llanto al hablar de bebés detenidos en “perreras” fronterizas

La ola de indignación por la política de “cero tolerancia” del presidente Donald Trump contra los inmigrantes se sigue extendiendo por todos los Estados Unidos y el mundo. Imágenes de niños en jaulas o "perreras" desata indignación mundial.

La existencia de dos cárceles “perreras” en Texas y que alojan a más 2.300 niños en jaulas separados de sus padres después que ingresaron al país ha desatado la ira e indignación de cantantes, artistas , políticos y hasta las personalidades más influyentes de la televisión.

Al terminar la emisión del programa, la conductora intentó leer una noticia de último minuto, sobre los centros de detención especializados en bebés y niños pequeños. Al terminar rompió en llanto y mostró su indignación por la situación.

“Esto es increíble”, expresó con la voz entrecortada, “funcionarios del gobierno del presidente Trump han enviado a bebés y niños menores de tres…”. Con la voz entrecortada hizo una pausa para continuar.

Su conmoción fue tal que pidió a su equipo poner un gráfico en la pantalla, pero al parecer no contaban con el recurso y siguió: “A tres albergues especializados al sur de Texas. Abogados y médicos…”, fue lo último que mencionó antes de despedirse abruptamente del público y terminar la transmisión entre lágrimas.

Momentos después, Rachel Maddow compartió una disculpa en su cuenta de Twitter: “Lo siento. Es mi trabajo ser capaz de hablar mientras estoy en televisión. Lo que estaba tratando de hacer, cuando de repente no pude ni decir ni hacer nada más, tenía que leer ese párrafo”.

