Tenemos que hablar de los calzones machistas que 'vibran' cuando el equipo de tu pareja anota gol

La fiebre mundialista llegó con todo. El deseo de la mayoría de las marcas es subirse al tren y hacer publicidad relacionada con el Mundial. Desde hace unas semanas decenas de comerciales de botanas, cervezas, tiendas departamentales, ropa y un interminable etcétera.

Vicky Form, una marca de lencería, no perdió oportunidad e hizo lo propio, creó una campaña, que nos hace cuestionarnos sobre el papel que esta marca, dedicada a las mujeres, piensa de ellas y de su rol en la sociedad.

Aquí el video:

Conoce la forma más sensual de celebrar un gol. Entra a https://t.co/j6hFEozjNA y conoce más. ¿Y tú con quién compartirás la pasión del juego? 😏 pic.twitter.com/7XYM0Eb2dt — Vicky Form Oficial (@VickyForm_mx) June 12, 2018

En síntesis, la mujer no entiende nada de fútbol, no lo disfruta, para solucionar ese pequeño problema, una científica desarrolla un calzón-vibrador que lleva al clímax a la mujer cuando el equipo de su pareja mete un gol.

El fútbol es para todos

No caeré en generalidades, pero así como hay hombres que no disfrutan del balompié, hay mujeres que sí lo hacen, que entienden qué es un fuera de lugar, por qué se marca un penal o qué es una formación 4-4-3.

El fútbol es un deporte hermoso y sí, hay mujeres que se deleitan con la intensidad de miles de personas en un estadio coreando un Himno Nacional, que gritan y disfrutan con las jugadas de los futbolistas, que recuerdan momentos épicos en la historia de los mundiales y no, no están peleadas con este deporte.

Para esta compañía, una mujer no puede disfrutar del fútbol, entonces, hay que ayudarla con un calzón-vibrador, es la única forma en la que entenderá la misma pasión que sienten los caballeros cuando su equipo mete un gol. En un país en el que la liga femenil tiene salarios más bajos que la varonil, donde no hay apoyos, donde estamos entrenándonos para aceptar que las mujeres también juegan, reducir el papel de la mujer a lo que los creativos plasmaron en su comercial es preocupante.

Algo debe saber esta marca, las mujeres hemos dejado de necesitar la validación de nuestra pareja. Si nos gusta el fútbol, lo consumimos, si no, seguimos adelante, esperar que un hombre nos valide por disfrutar de este deporte no está en nuestra lista de prioridades.

La visión de los hombres sobre el mundo de las mujeres

Como bien señalaron en redes sociales, no se trata solo de un anuncio, se trata de la visión de los hombres sobre las mujeres. Este comercial reafirma los prejuicios sobre el sexo femenino.

Esto no es 'What Women Want' donde Mel Gibson se pone en el lugar de la mujer, se trata de campañas que refuerzan estereotipos y roles de género que llevan mucho tiempo haciéndonos daño. Se trata de permitir que la mujer siga en ese lugar común en donde no es capaz de disfrutar y de vivir más allá de lo banal.