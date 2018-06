Los escándalos más bochornosos de los jugadores de la Selección Colombia y sus parejas

Hace años atrás me tome unas fotos para una pareja que tenía y como toda pareja nos mandábamos fotos, de forma inescrupolosa y con el fin de causar daño a mí y a mi familia las estan publicando Y NO SON RECIENTES son hace años y las publico por qué me siento orgullosa de mi cuerpo y para que la persona que está causando todo esto y quiere hacerme daño a mí y a mi familia lo dejen de hacer, Como una forma de impedir bullyng. cuando las envié estaba muy bien con esa persona en ese entonces.

