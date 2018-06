Esta sexy brasileña se convertiría en la primera mujer en arbitrar un mundial

Las mujeres se están imponiendo en los deportes y es que no solo juegan fútbol, también son árbitras como es el caso de la brasileña Fernanda Colombo, quien según afirman medios deportivos será la primera en arbitrar en un Mundial.

Ya en Brasil 2014, con 23 años, la bella mujer quiso formar parte de la Copa del Mundo, pero todavía le faltaba experiencia. Así fue como no bajó los brazos y siguió luchando para cumplir su objetivo. Se ganó el respeto del fútbol brasilero y el premio llegó.

Fernanda Colombo

Running the line

And looking fine#WorldCup2018 #FifaWorldCup2018 #WorldCup #footybabe #football #babes pic.twitter.com/w84nPmZMs0

— football babes ⚽ (@footybabess) June 14, 2018