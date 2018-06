Robbie Williams interpreta sus mejores temas en el Juego Inagural de Rusia 2018

Con un traje rojo cenizo el cantante ingles Robbie Williams fue el encargado de darle apartura a la ceremonia inagural de Mundial de Futbol Rusia 2018 desde el estadio de Luzhniki en la capital rusa de Moscú. El cantante lució mejor que nunca a sus 44 años de edad con su desbordante personalidad que sin duda se hizo sentir en el campo de juego con un despliegue técnico impresionante, cuerpo de baile y ensamble de elementos que hizo que el acto de apertura fuera verdaderamente apoteosico.

⭐️¡Qué manera de empezar el #COPEMundial2018🏆! 🎙️➡️"Espectacular Robbie Williams y Aida Garifullina. La mejor inauguración de todas". pic.twitter.com/dwnEx6T1ZN — Tiempo de Juego (@tjcope) June 14, 2018

El amplio catalogo musical de Robbie le dio la oportunidad pasearse por diferentes épocas de su carrera. Abrió con el tema "Let me entertaint you" de 1997, luego pasó al tema "Feel" del año 2002. Acto seguido fue el turno de su clásico "Angels" para el que estuvo acompañado por la cantante rusa Aida Garifullina, cerró el espectáculo con el tema "Rock DJ" del año 2000.

¡Qué look! Robbie Williams se lució con un gran show en el Estadio Luzhniki antes del arranque de #RUSIAxESPN. pic.twitter.com/ErtpvgnzGs — SportsCenter (@SC_ESPN) June 14, 2018

El acto musical también incluyó al astro del fútbol Ronaldo. El momento polémico de la presentación llegó cuando el cantante dicidió mostrar el dedo del medio, cosa que sin duda es un insulto tratandose de un evento para toda la familia y que no tolera el mal lenguaje ni de jugadores ni mucho menos de interpretes.

Robbie Williams randomly putting the middle finger up at the World Cup ceremony 🖕😂 pic.twitter.com/QMoHjOYJll — Filipe Orlando 🌏 (@MrFilipeOrlando) June 14, 2018