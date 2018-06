¡Escándalo en Rusia 2018! Robbie Williams hace grosero gesto a las cámaras mientras cantaba

La mañana del jueves 14 de junio el mundo occidental recibió la señal de la gala inaugural del Mundial de Rusia que desde Moscú, daba sede al primer encuentro, antes de eso un espectacular despliegue técnico se encargó de presentarnos un grandioso desfile de diferentes referencias para todos los países participantes así como un número musical a cargo del cantante inglés Robbie Williams.

Robbie se paseó por diferentes temas de su catalogo musical, el tema "For your entertaiment", "Feel", "Angels" y "Rock DJ". Fue en el tema "Angels" que hizo dueto con la cantante de ópera rusa Aida Garifullina y todo marchaba a perfección, su estilo y potencia así como actitud en escena siempre han sido cargados de energía y sin duda esta no era la excepción hasta que llegó un momento que cambió todo.

Robbie Williams. Absolute British legend of all time. pic.twitter.com/WgsqKaqBif — E 🇩🇪 (@esheikh_) June 14, 2018

El cantante decidió hacer un gesto de grosería a la cámara que lo seguía. Williams mostró el dedo de medio asumimos que para ser más irreverente de lo que ya es. Todo en primer plano y completamente en vivo para los millones de habitantes el gesto grosero podría meterlo en problemas. Por lo pronto ningún miembro de la FIFA ha hecho algún comentario al respecto. La transmisión será censurada en diferido.

