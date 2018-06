¿Quien es Aida Garifullina? La cantante de ópera que se robó el show en la Inaguración de Rusia 2018

Durante el juego Inaugural del mundial de Rusia 2018 vimos como Robbie Williams se robó el show con un grandioso espectáculo musical en el que interpretó cuatro de los temas de su catálogo musical incluyendo "Let me entertaint you", "Feel" y un divertido cierre con "Rock DJ". También interpretó el clásico tema "Angels" que lanzó en 1998 pero no lo hizo solo, para eso lo acompañó una hermosa cantante de ópera rusa.

El momento emotivo de la inauguración de #Rusia2018: Robbie williams y Aida Garifullina cantando 'Angels' pic.twitter.com/GQKEYfzYRw — Rafael Rivera (@RafaDato2) June 14, 2018

Se trataba de Aida Garifullina que a sus 30 años tuvo el privilegio de ser parte de la gala inaugural representando a todos sus compatriotas. Aida se dio a cononcer en su país en el año 2013 por haber ganado el concurso "Operalia", una mega producción que se despliega en su natal rusia para escoger a los mejores exponentes e interpretes de la ópera rusa.

La fiesta inaugural del Mundial #Rusia2018 comenzó en el estadio Luzhniki con la actuación del cantante @robbiewilliams acompañado de la aclamada soprano rusa Aida Garifullina. pic.twitter.com/z4jaMAZoqm — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 14, 2018

Aida y Robbie dieron una magnífica e intensa interpretación, donde fue ella la que se robó todas las miradas cuando empezó a interpretar el tema llegando a las más altas notas características del género musical que ella interpreta a perfección. Con un grandioso vestido de pedrería y capas, un estilismo impecable y una actitud explosiva, fue su voz la principal protagonista dejando a todos sorprendidos con su capacidad.