“Quiero que ellos paguen por lo que han hecho”: dice terramoza que fue violada en un autobús

Un nuevo caso que atentó a los derechos de la mujer ha conmocionado al mundo. Una terromoza de 25 años fue violada por dos compañeros de trabajo. Aconteció en el interior de un autobús de transporte Palomino en el trayecto de Arequia a Lima.

Ahora se exige que los culpables de la violación chófer Daniel Pérez Fierro (40) y el copiloto Marcelino Palacios (44) paguen por lo sucedido.

“Quiero que se haga justicia, quiero que ellos paguen por lo que han hecho y que otras mujeres no pasen lo que yo pasé”, señaló la joven a Canal N.

La mujer era la encargada de repartir snack a los pasajeros y contó como los hombres bebieron alcohol en el trayecto y le ofrecieron una copa con la intención de doparla y así violarla.

Ella contó que ya llevaba tres meses trabajando con dicha empresa de transporte interprovincial y ya había tenido la oportunidad de viajar con los sujetos en otras ocasiones. Por lo que ese día todo empezó como un viaje laboral común hasta que los hombres abusaron de ella.

“En la comisaría de Apolo me brindaron apoyo y cuando fuimos a la fiscalía con los oficiales y los detenidos, me dijeron que los iban a soltar porque los hechos no sucedieron en Lima sino en Nasca”.

La víctima ya confirmó que los policías de la Apolo capturaron a los violadores y la atendieron inmediatamente. Sin embargo, al culminar su declaración los fiscales informaron que el caso es competencia de las autoridades de Nasca.

