Conoce el secreto que Barack Obama ocultó a Michelle durante años

Es normal que entre las parejas exista uno que otro secreto, pero que estos sean guardados durante años puede llegar a generar conflictos en la convivencia. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama y su esposa Michelle Obama representan una de las parejas públicas más sólidas de la opinión pública americana, pero un secreto entre ellos ha salido a la luz.

Barack Obama y Michelle Obama hicieron una visita oficial al Palacio de Buckingham en el Reino Unido durante el año 2011, cuando aún ostentaban el poder en los Estados Unidos. Ahí conocieron formalmente a la reina Isabel II, pero algo ocurrió durante su estancia que debía guardarse como casi un secreto sumarial, según instrucciones de Obama.

Barack y Michelle Obama en una de sus varias visitas a la reina Isabel II - Cortesía

Un día antes del evento formal en Buckingham Palace, el entonces Presidente de los Estados Unidos se encontraba preparando su discurso, cuando de repente fue interrumpido por un funcionario de palacio. El hombre debía informar que habían detectado la amenazante presencia de un roedor en el lugar.

Barck Obama, con la discreción que le caracteriza, pidió al hombre guardar el secreto y no decir nada a su mujer que se encontraba descansando en la habitación contigua. De lo contrario la realidad habría sido muy distinta, según advirtió el presidente.

Este secreto ha quedado revelado en el libro The World As It Is: A Memoir of the Obama White House, que fue escrito y publicado por el exasesor nacional de seguridad Ben Rhodes.

Los Obama representan una de las parejas más queridas y más sólidas que han pasado por la Casa Blanca, y aún, después de haber abandonado el poder, siguen gozando de una reputación intachable no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.

